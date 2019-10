Muuseumi eksponaatidest said kahjustada näiteks nõukogudeaegsed lipud.

Pühapäeva hommikul süttis Mõisakülas endine linnavalitsuse maja, kus ka haldusreformi järel on omavalitsustöötajate ruumid ja linna muuseum. Kui tavaliselt peetakse asula väiksust miinuseks, siis sel korral tulid välja selle plussid. Mõisaküla on lihtsalt nii väike, et tulel polnud seekord võimalik kuigi kaugele levida.