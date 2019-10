Tellijale

Aga isegi nendest, kes igal pühapäeval Viljandi Pau- luse kirikus käivad, ei ole ilmselt paljud juhtunud pildil olevasse ruumi. See on katuse ja lae vahel, kus käivad nelitise renoveerimistööd. Koguduse õpetaja Allan Praats, kelle siluett talade vahel paistab, loodab, et jõulukontsertide hooajaks saavad tööd valmis.