Kõige suurem mure on müra. Kui Suure-Jaani kiirabitöötajad märtsi keskel oma vanadest ruumidest pääsesid, olid nad väga rõõmsad, et said minema majast, kus nende naabriks oli mühisev katlamaja. Pettumus, mis töötajaid juba esimesel nädalal tabas, oli aga suur, sest nad olid sattunud otse veekeskuse puhastus- ja ventilatsiooniseadmete ruumi kõrvale, kus müratase oli kõikidest lubatud normidest suurem.