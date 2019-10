Tellijale

«Nendele võistlustele ma erilisi lootusi ei pannud, sest meil on käsil põlvkondade vahetus ning Viljandi spordikoolis treenivad peamiselt lapsed sünniaastaga 2009 ja veelgi nooremad. Jäänud on vaid üksikud vanemad tegijad, kes selle alaga aktiivselt tegelevad,» rääkis treener Viljar Kannel. «Noored judokad üllatasid mind: üheksa võistlejat, neli medalit. Lisaks kaks viiendat kohta – judos on viiendad kohad ju kolmanda koha finaali kaotajad.»