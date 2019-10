Tellijale

Küsimus pole tegelikult mitte niivõrd selles, kas ja millal lastakse teine sammas vabaks. Kui see on tõesti nii kehv süsteem, nagu meie konservatiivist poliitikud esitlevad, siis on loomulik, et jama tuleb lõpetada. Aga mis saab edasi? Millises seisus riigi pärib peaminister, kes võtab Eesti juhtimise enda kanda näiteks 2050. aastal?