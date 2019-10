Eesti pimedate liit tunnustab ligipääsetavuse edendajaid

"Selle aasta heategijad võiks kõik panna ühe kultuuri ja meelelahutust tähistava poodiumi peale," ütles pimedate liidu juhatuse esimees Jakob Rosin pressiteate vahendusel. "Oleme mitme elamuse võrra rikkamad ning senisest paremini ühiskonda lõimitud. Suvel saime osa nägemispuudega inimestele ligipääsetavast tantsupeost. Oleme saanud võimaluse mängida nägijatele ja nägemispuudega inimestele võrdselt põnevat lauamängu. Samuti oleme saanud käia muuseumis, tajudes sealset maailma kõigi meelte abil, mitte vaid nägemismeele abil. Ka on punktkirja noodiõpik sammu võrra valmimisele lähemale jõudnud.”

Ettevõte Studio Alu koosneb kolmest Eesti kunstiakadeemias õppinud noormehest, kes võtsid südameasjaks luua uudne lauamäng "Alu". See on ainulaadne kaasava disaini printsiipe arvestav lauamäng, mida saavad mängida nägijad ja nägemispuudega inimesed võrdsete vastastena.

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu on korraldanud nägemispuudega inimestele kirjeldustõlkega näitusekülastusi. Tänu sellele on paljud kultuurihuvilised inimesed kogenud seni kättesaamatut muuseumielamust.

Eesti pimedate liit tunnustab neid inimesi ja organisatsioone, kes on aasta jooksul aidanud nägemispuudega inimeste elukvaliteeti parandada, kaheksandat aastat. Tänavu jagatakse tunnustust 14. oktoobril tänuüritusel Tallinna Õpetajate majas.

See on seotud rahvusvahelise valge kepi päevaga, mida tähistatakse üleilmselt 15. oktoobril. Sel päeval juhivad nägemispuudega inimesed ühiskonna tähelepanu oma erivajadustele. Eestis on valge kepi päeva tähistatud 1987. aastast.