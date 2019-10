Viljandi kitarrifestivali kolmas päev liitis soomeugrilasi

Lisaks meie põhjanaabrile astusid aida suurel lavale publiku ette ungarlane Sándor Szabó ja meie oma Robert Jürjendal. Sándor Szabó tänas publikut selle eest, et teda on nii hästi vastu võetud, tekitades tunde, nagu oleks ta kodus.

Kell 21 esinevad pärimusmuusika aidas Jonathan Kreisberg ja Nelson Veras, kelle kohta on öeldud, et nad on on ühed tänapäeva leidlikumad kitarristid. Kell 23 on Kondase Keskuses traditsiooniline öökontsert, kus sel korral astub publiku ette Agni Hallik, kes õpib Eesti muusika- ja teatriakadeemia magistriõppes professor Heiki Mätliku kitarriklassis.