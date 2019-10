Viljandimaa sotsiaaldemokraatide juhina jätkab Helmen Kütt

"Sotsiaaldemokraadid töötavad selle nimel, et elu oleks inimväärne kõikjal Eestis. Viljandimaa inimeste eest tuleb seista nii kohapeal kui ka Tallinnas," ütles kuuendat aastat juhina jätkav Helmen Kütt pressiteate vahendusel. "Me jätkame tööd Viljandimaa inimeste probleemide lahendamiseks ja seisame selle eest, et siin oleks hea elada, õppida, võimalik tööl käia, turvaliselt lapsi kasvatada ja vanaduspõlve veeta."