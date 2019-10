Inimkonna võime prügi tekitada on hämmastav. Mõelgem kas või tohututele prahisaartele, mis ­ookeanides hulbivad, või plastilaamadele, millega Hiinas maalihkel tekkinud lõhesid on täidetud. Või veel parem: mõelgem, milliseid pakendimägesid enamik meist ise iga kuu konteinerisse viib. Või iga nädal. Piltlikult öeldes on ju iga vorstiviil mässitud eraldi kilesse.