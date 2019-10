Tellijale

Viljandi linnavalitsuse majandusameti keskkonnaspetsialist Iris Saar (pildil) ütles, et nelja pakendikonteineri eest vastutab osaühing Tootjavastutusorganisatsioon ehk TVO ning kahe pakendikonteineri eest peab hea seisma osaühing Eesti Pakendiringlus.

«Prügiprobleem on seal kestnud juba aasta jagu,» lausus ta. «Linnavalitsus on mõlema asutusega suhelnud, kuid me pole olukorrale lahendust leidnud. Suuremate linnade eeskujul tuleks ilmselt paigaldada kaamera ja sel viisil järelevalvet tõhustada või siis kaaluda ka konteinerite mujale paigutamist.»