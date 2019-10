Paraad, mida ei taheta mäletada

HUVITAV ON asjaolu, et paraad toimus venelaste hõivatud territooriumil. Ühismarsi korraldamiseks toodi sinna Saksa üksused. Paraadi võtsid vastu venelaste poolt brigaadikindral Semjon Moissejevitš Krivošein ja sakslaste poolt kindraloberst Heinz Guderian. Pärast paraadi lahkusid Saksa väeosad Brest-Litovskist, sest Molotovi-Ribbentropi pakti kohaselt pidi see linn jääma venelastele.