Cyclo-cross on jalgrattaspordi võistlusala, mida Eesti tingimustes harrastatakse üldiselt sügisel ja talvel. Raja läbimine on tõeline jalgrattakool: see nõuab nii ratta käsitsemise oskust kui tugevat füüsilist vormi. Võistlusrajal kasutatakse ka kunstlikke takistusi, mis sunnivad ratturit jalgrattalt maha tulema või hüppesse minema. On liivatakistusi, plangutõkkeid ja viadukte.