Rakvere teater näitab vene hinge

Lavastaja sõnul on "Onu Vanja" ühe perekonna lugu, mis esmapilgul tundub lihtsana, kuid Tšehhovi puhul oleks selline hinnang kuritegu. "Ta on lihtsalt nii suur meister, et oskas tindi, paberi ja sõnadega lahti muukida või vähemalt viidata inimesele, kes oma igatsustes muutub järsku elavaks. See lugu räägib minu jaoks eelkõige inimesest, kes on tahtnud elada oma elu võimalikult hästi ning ühel hetkel küsib iseendalt, mida ta elult tahab."