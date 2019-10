Tellijale

Seepärast on üsna loomulik, et kui tänavu kevadel ilmus välja ettevõtja, kes oli valmis hoonestusõiguse ära ostma, haaras linnavalitsus pakkumisest varmalt kinni. Mis siis, et ostuhinnaks oli vaid euro. Teenitavast rahast hoopis tähtsam on ju see, et üks linna häbiplekke korda tehtaks. Investeerida tuleb sinna miljoneid.