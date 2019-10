Mulgimaa lipu päev on 12. oktoobril.

Instituudi juhatuse liige Ave Grenberg ütles, et eelmisel sügisel sel päeval heisati lipp Mustlas Mulgi majaka tipus. Majakas ise oli pidulikult avatud mullu veebruaris.

Nagu Grenberg rääkis, sündis tal hiljem mõte, et Mulgimaa ja selle lipu teadvustamiseks ning väärtustamiseks võiks Mulgimaa lipu päeval selle heisata kõik piirkonna asutused ja kodud. Et 12. oktoober on sedapuhku laupäev, võtavad koolid ja lasteaiad selle ürituse ette eelmisel päeval.