Linnapeale pakub autot üks firma

Viljandi linnavalitsuse hankespetsialist Kaidi Braun nentis, et kuni 40 000 eurot maksva sõiduauto rentimise konkursil kordus vana muster ehk tuli vaid üks pakkumine. Pakkujaks on autode renditeenust osutav aktsiaselts Rentest.

Et pakkumine on praegu alles kontrollimisel, ei avalda linnavalitsus selle sisu. Seega pole teada, millist sõidukit linnapeale ametisõitude tegemiseks pakutakse ning millise hinnaga. Tõenäoliselt tuleb pakkumine arutusele esmaspäevasel linnavalitsuse istungil, kus otsustatakse, kas see võetakse vastu või mitte.

Sakala info kohaselt vastab otsitud auto nõuetele vaid Volkswagen ning selle automargi Viljandi esinduse kinnitusel kavatseti linnapeale pakkuda Volkswagen Passatit.

Et linnavalitsus soovib auto võtta viieks aastaks kasutusrendile, on riigihanke konkursil osalejaks tavaliselt ettevõtte, kes pakub renditeenust. Pakkuja jääb ka vahelüliks ostja ja automüüja vahel.

Viljandi linnapeal pole enam kui kümme aastat ametiautot olnud ning selles ametis töötanud inimesed on kasutanud oma isiklikku sõiduvahendit, mille eest on makstud kompensatsiooni. Ametiauto on olnud seni vaid Viljandi abilinnapeal, kelle haldusalas on linna majandusosa.

Viljandi volikogu loal renditakse nüüd ametiauto ka linnapeale ning selle maksimaalseks hinnaks on määratud 40 000 eurot. Opositsiooni meelest oleks 40 000 eurot maksev auto linnapeale liiga kallis ning opositsiooni liider Juhan-Mart Salumäe on kritiseerinud ka autole seatud nõudeid, sest need pole tema hinnangul kooskõlas linnapea ametikohustuste täitmisega.