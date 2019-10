Tellijale

Täna on lammutusfirmadel viimane päev teha oma hinnapakkumine riigihanke konkursil, millega haigla otsib Turu tänaval asuva maja lammutajat. Kui leping saab kiireimal juhul novembris sõlmitud, on ettevõttel aega kaks kuud, et plats tühjaks teha.