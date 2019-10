Tellijale

Mis siis juhtus? Nagu kirjutas 24. septembril Eesti ­Ekspress, suri eelmisel aastal Harjumaal kaks inimest listerioosi, Euroopas veel kolm. Surmad põhjustanud bakteri tüve seostab veterinaar- ja toiduamet M.V.Wooliga, kust seda on korduvalt leitud. Paraku pole asi mustvalge. Esiteks on listerioosi peiteaeg kuni 70 päeva, mis tähendab, et väga raske on tõestada, mida haigestunud inimene täpselt sõi ja kas seda toitu oli nõuetekohaselt hoitud. Teiseks on M.V.Woolist küll korduvalt ohtlikku bakterit leitud, kuid selle sisaldus on jäänud alla Euroopa Liidus lubatud piirnormi.