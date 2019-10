Kindlustundeks on tarvis usaldust, eriti võimukasutuses

Kui võtta läbi loos esitatud väited «Kust sa tead?» tüüpi faktikontrolliga, hakkab esialgne ilus pilt millegipärast murenema. Esimene, hõlpsaimalt kontrollitav väide on, et Leie koolist lähima väljaehitatud ja toimiva koolini on umbes kaheksa kilomeetrit. Google Maps ütleb meile, et Leie ja Kalmetu põhikooli vahel on 14,2 kilomeetrit, Leie ja Kolga-Jaani põhikooli vahel on lühim vahe 15,7 kilomeetrit. Nii oli ka Ene Saare artikli kirjutamise ajal.

Vaatame edasi. Vastsete vallavalitsejate kogukonnaga kohtumiste kirjeldusest on puudu oluline moment. 2018. aasta kevadel esimesel kokkusaamisel lubasid valla tippjuhid lastevanematele konkreetselt ja selgesõnaliselt, et lõplik otsus tehakse just selline, nagu kogukond soovib. Seda küsiti mitu korda üle, sest inimesed ei uskunud oma kõrvu.

Jah, hoolekogu koosolekul tuli esile ka haridusteoreetiline versioon, et õppekorralduslikult poleks paha mõte luua põhikool-lasteaed, kus õpe toimub teise kooliastmeni, kuuenda klassini. Lastevanemate üldkoosolekul komistas teooria aga igapäevapraktika kivi otsa: kui vallas on eri kooliastmetega haridusasutused, saadavad lapsevanemad ka nooremad lapsed sinna kooli, kuhu lähevad ees vanemad.

Eestis on kohalikke omavalitsusi, näiteks Harku vald, kus selliste asjadega osatakse arvestada just kõigi valla piirkondade laste ja lastevanemate huvides. Õiglaselt ja läbimõeldult, kedagi eelistamata ja kedagi represseerimata. Viljandi vallavõimude lahenduseks oli paraku jõupositsioonilt «lõikame teilt hoopis kaks kooliastet ära – võtke või jätke» tüüpi ultimaatumi teed minek.

Omal moel on selline lähenemine arusaadav. Selja taga on ju massiivne ja sõnakuulelik «teerull» volikogu hääletamistel erinevalt omaaegsest Kolga-Jaani või nüüdsest Põhja-Sakala volikogust. Muuseas, just väikekoolide räpakas likvideerimise skeem oli mõnegi nimetatud volikogude liikme karikasse viimane tilk, mis pani valitsusliikmete tegutsemismotiive umbusaldama. Täpselt sama skeem suruti läbi Viljandi volikogu märtsikuu istungil.

Mure Leie kooli õpilaste hariduse kvaliteedi pärast oleks isegi õigustatud, kui nende õpitulemused oleksid viletsad. Võrguvärav HaridusSilm näitab aga kuivas arvude keeles, et Leie kooli õpilaste lõpueksamite tulemused on kõrgemad nii maakonna kui riigi keskmistest. See on huvitaval kombel ära märgitud ka kooli «ümberkorraldavas» volikogu otsuses, mis praegu kohtulahendit ootab. Mis puudutab laste võimalusi omaealistega suhelda, siis Leie koolipiirkonna lapsed teevad seda samal määral kui teised valla lapsed – koolis, huviringides, trennis, huvikoolides. Ja isegi internetis. Me elame ikkagi XXI sajandil. Seda lukust lahti ust ei tasu võimukandjatel jalaga lahti lüüa.

Kergelt õõvastav on ka see, et kõnealusel märtsikuu volikogu istungil ei pidanud valitsusliidu liige paljuks otseselt rünnata Leie kooli last. Õnneks tegi ta seda istudes, pelgalt sõnade ja hääletooniga. Heidutavat, et mitte öelda traumeerivat mõju on isegi kõrvalseisjate puhul tunda aga seniajani.