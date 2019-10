Brittide peen huumor on asendunud Brexiti-nimelise kurb­mänguga. Kui Ühendkuningriigi kodanikud hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt, kõneldi vahel vaiksemalt, vahel kõvemini tulevase helge Briti impeerium 2.0 sünnist. Nostalgia on mõnikord väga mõjus, seda enam, et kunagi ulatus Briti impeerium üle terve maailma. Sellest ajast on pärit ka ütlus, et päike ei looju Briti impeeriumi kohal kunagi.