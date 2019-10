Tellijale

Kohe vestluse alguses lausub Elina Anijärv, et temale on joonistamine tubastest ajaviidetest alati üks lemmikuid olnud. «Alguses meeldis mulle joonistada igasuguseid loomi, kõige rohkem just dinosaurusi. Lasteaias oli meil aga linnutoidumaja, kus käis talviti palju linde. Erinevalt teistest lastest, kes omavahel mängida eelistasid, istusin mina laua taga, vaatasin aknast välja ja üritasin linde võimalikult realistlikuna üles joonistada.»