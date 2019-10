Tellijale

«Stefanile oleks Eesti mingis mõttes motokrossi paradiis, kui meil ei oleks talve,» vahendas Viljandi motoklubi liige, üks pühapäevase võistluse korraldajaid Joonas Naar Stefan Evertsi muljeid. «Ta imestas, kui palju on meil väikeses Eestis krossiradu, ja sai aru, miks siit tuleb aeg-ajalt tõsiselt võetavaid krossimehi. Tema sõnul on Eestis piisavalt järelkasvu ja nii on ka suurem võimalus, et üks või kaks sõitjat jõuavad suurele areenile. Samas on see keeruline teekond ja et see läbi teha, pead olema pisut teistmoodi eriline inimene.»