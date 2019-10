Sakala uuris Viljandi üürielamispindade turgu ning sai asjatundjatelt kinnitust, et praegu on igati hea aeg Viljandisse kinnisvara osta: nõudlus üüripinna järele on kõvasti suurem kui pakkumine ja väärtuslikumat sorti elamispinnad lähevad loosi kõigest mõne tunniga.