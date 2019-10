Tellijale

Eile hukkus Heimtali koolistaadioni ehitusel kraavi varingus töömees, teine suudeti pinnase alt päästa. Ehkki juhtunu asjaolud on alles selgitamisel ning prokuratuur on nende kindlaks tegemiseks algatanud kriminaalasja, on päästeameti saadetud fotolt näha, et õnnetuspaigas ei olnud kraavi külgede kindlustamiseks kasutatud toestust.