Algab Sakala joonistusvõistlus "Mina märkan"

Ka kodused lapsed saavad võistlusel osaleda, isegi siis, kui nad on lasteaia vahendusel ühe töö juba esitanud. Kuid väike piirang on sealgi: iga laps võib saata ühe töö ühe teema kohta, kokku siis 14 tööd.

Et tahame arendada laste loovust ja leidlikkust, siis joonistusvahenditele me piiranguid seadma ei hakka. Võib kasutada vildikaid, värvipliiatseid, guašše, akvarelle, rasvakriite ja muud. Tähtis on, et pilt oleks joonistus, mitte liimitud või muul moel kokku sobitatud kollaaž.