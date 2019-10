Ettevõtlusnädal toob Viljandisse huvitavaid loenguid 

Esmaspäeval kella 15–17 jagab Grand hotelli konverentsisaalis oma kogemusi e-ärist Jaanus Kikas, kes on Ecommerce Management Servicesi asutaja ja omanik. Tal on pikaajaline praktiline kogemus Amazonis ja Ebays. Seminaril räägitakse erinevatest turgudest ja käibemahtudest, keelatud toodetest, tootepõhisest turu-uuringust ja tootearenduse tarvis vajalikuks turuanalüüsist.

Teisipäeval kell 13 algab Sakala keskuses inspiratsioonipäev, mis on mõeldud 12–19-aastastele noortele. Esinevad ettevõtja Mark Orav, sportlane ja ettevõtja Ott Kiivikas, Viljandi aasta noor 2018 ja hea eeskuju Ursula Ilves ning Viljandimaa 2019. aasta noorteprojektide konkursi parimad.

Kella 10–17 peetakse kolmapäeval Forum Cinemase suures saalis konverentsi “Kuidas olla edukas online-äris – kogemused, millest saab iga ettevõtja õppida”. Konverentsil saab teada, millised on suunad turunduses, kuidas e-poodi püsti panna ning kuidas edukalt internetis edasi turundada, kui e-pood on valmis saanud.

Neljapäeval kella 10–13 on Grand hotelli konverentsisaalis tööstusettevõtete kogemuspäev “Tootjalt tootjale, ausalt”. Kogemuspäeval jagavad Viljandimaa tootjad oma ettevõtete arendustegevuste edulugusid ja väljakutseid. Märksõnad on tootmise digitaliseerimine, automatiseerimine ning muutuste paradigma. Iga soovija saab sõna sekka öelda.

Reedel kella 12–14 on töötukassa ruumides loeng ja vestlusring "Kas ettevõtlus sobib kõigile?". Vestlusringi on kaasatud kaks noort ettevõtjat Margit Tsõtsin massaažisalongist Lentene ja Brigita Puustusmaa üritus- ja pulmakorraldusteenust pakkuvast ettevõttest Be Happy. Nad jagavad oma kogemusi ettevõtte loomisest, ettevõtja rõõmudest ja muredest.