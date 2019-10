Piletite soodusmüük tõi Ugalasse hulga rahvast

Ugala edastatud pressiteates on kirjas, et huvilisi on olnud palju kogu päeva jooksul. Veebis algas piletimüük südaööl ning esimene piletiost oli vormistatud juba kell 00.01.

Viimastel aastatel ja võrreldes eelmise sooduskampaaniaga on aina enam hoogu kogunud netimüük. Sama ei pea Viljandi inimesed ise paljuks ka Ugala kassast läbi astuda, et pidada nõu teatrirahvaga, kes aitavad lavastusi tutvustada ja parimat välja valida.

Nurk märkis, et traditsiooniliselt on soodusmüügi ajal menukaimad alles publiku ette jõudvad lavastused, kuid head meelt teeb, et huvi tuntakse ka Ugala vanemate lavastuste "Mäng on alanud" ja "Emadepäev" vastu.