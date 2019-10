Heimtali koolistaadioni ehitusel hukkus inimene

Päästjad said veidi enne keskpäeva teate, et Viljandist kümmekond kilomeetrit eemal Heimtalis on ehitusel toimunud varing ning viga võib olla saanud kaks inimest. Kokkuvarisenud sügavas kraavis hukkus mees, kes oli õnnetuse ajal kraavi põhjas ning jäi täielikult mulla alla. Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et mehe otsimine ja väljakaevamine nõudis veidi üle poole tunni.