Viljandi kitarrifestival toob lavale kitarrimaailma paremiku

Festivalinädalal on 16 kontserti ning üles astub 49 muusikut kümnest riigist. Peaesinejad on Yamandu Costa koos Tallinna Kammerorkestriga, keda juhatab Risto Joost, Martin Taylor ja Ulf Wakenius ning Jonathan Kreisberg ja Nelson Veras.

Ameerika muusik ja helilooja Jonathan Kreisberg ütles, et Viljandi kitarrifestival on legendaarne koht, kuhu tulevad kokku muusikud ja muusika kuulajad. "Mul on suur au ja olen õnnelik, et saan teist korda sellest osa võtta. Mulle meeldis väga paari aasta tagune esinemine oma kvartetiga ja ootan juba, et tulla tagasi projektiga "Kreisberg meets Veras",” rääkis Kreisberg.