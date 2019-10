Vaba mõte. Kõige hullem, mis võib juhtuda

Greta Thunbergi hurjutav pöördumine maailma liidrite poole ÜRO kliimatippkohtumisel oli ka mulle esimese hooga vastukarva. Mitte sõnumi poolest. Thunbergil oli 99, võib-olla isegi 100 protsenti õigus. Alaealine ei pea ka maailma vägevatega rääkides aupaklikult takka kiitma, kui tal on midagi olulist öelda. Ja isegi kui keegi on talle need konkreetsed sõnad tekstina ette kirjutanud, nagu väidetakse, mis siis? Kas mitte kõik need presidendid ja valitsusjuhid, kes Thunbergi New Yorgis kuulasid, ei kasuta vahel kõnekirjutajaid?