Piinlik küll, aga esimese hooga oleksin peaaegu kirjutanud, et turuhoone ehitati üheksakümnendatel. Ju oli sealne sisekujundus juba sedavõrd ajast ja arust, et mälu paigutas ta kaugemasse minevikku, kui päris elu lubaks. Vähem kui kahekümne aastaga on elu õnneks sedavõrd edasi läinud, et nii mõndagi toona igapäeva osana tundunut ei kujutaks me enam ettegi.