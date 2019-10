Tellijale

Kaugeltki mitte igale riigitruule kodanikule ei passi püss pihku. Mõni suudab paremini haarata kulbist, mõni autoroolist ja mõni kellu käepidemest. Kuulun minagi tegelikult just nende hulka, kes sõda mängida ei armasta ja kelle sõrm keset kaunist lõunaund päästiku järele ei sügele. Samas nii palju minus seda patriootlikkust ikka on, et kui jamaks läheb, saan kapist lapilised selga haarata ja autokastis kahurilihaks loksuda.