Tellijale

Maria Teiverlaur, kes on kõnealuse roheala säilimise eest seismise oma südameasjaks võtnud, suhtles sel teemal ka keskkonnaameti juhtivspetsialisti Eleri Laidmaga. Nende kirjavahetusest selgus, et praegu on see maa üldkasutatav ja kuulub linnale. Linna nõusolekul on üks sooäärne korteriühistu saanud korra ka loa krundi serva jäävat võsa raiuda.