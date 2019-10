Sakala on varem kirjutanud, et Black Bread Gone Mad asutati 2016. aasta sügisel Viljandis sooviga luua piiritut ja piiramata muusikat. Kollektiivi liikmed on kõik eri maade rahvamuusika suured fännid. Kogu ansambli looming pärineb nende enda sulest ning seda on tuntavalt mõjutanud eri rahvaste muusika, 70-ndate rokk ja tänapäeva popp. Ansambli liikmete soov on luua Eesti pärimumuusika maastikule uus ja värskendav helipilt – progefolk.