Eestisse IKEA poodi rajama hakkav Viljandi Real Estate on alles loomisel

Rae vallavanem Mart Võrklaev ütles, et ka tema andmetel pole sellist firmat veel ametlikult registreeritud, kuid see peaks äriregistrisse jõudma lähipäevil. "Meie oleme kohtunud IKEA esindajatega Islandilt ja meile on esitatud struktuur, kuidas peaks IKEA kaupluse rajamine välja nägema," lisas ta.

Mart Võrklaeva sõnul on Rae valla sihiks alati olnud ettevõtluse ja vastutustundliku arendustegevuse soosimine. "IKEA näol on tegemist tõeliste oma ala professionaalidega, kes vaatavad arendustegevust laiemalt, on poe ehitamise kõrval valmis panustama ka oma kinnistuga piirnevasse taristusse ja kogukonda ning kellega läbirääkimised on seni olnud ülimalt konstruktiivsed," lausus ta. "Meedias on sel teemal juba pikemalt spekuleeritud. Meie esimene kohtumine IKEA esindajatega leidis aset umbes pool aastat tagasi. Selle aja jooksul on kaalumisel olnud ka teisi valla omanduses olevaid kinnistuid, kuid ühiselt leidsime, et see võiks olla parim koht."