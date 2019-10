Mulgi vald maksab 30 000 eurot soojafirmale N.R. Energy, et see Abja-Paluojalt ära läheks ning soojatorustiku ja Kastani tänava katlamaja vallale tagasi annaks. See kokkulepe lõpetab enam kui kümme aastat kestnud vaidluse, mis on viinud Abja-Paluojal soojuse hinna Viljandimaa kõrgeimaks.