Tellijale

Praegusel ajajärgul on noorte teadvusesse jõudnud kliimaprobleemid. Tullakse plakatitega tänavale, skandeeritakse ja nõutakse. Kui vanemad inimesed on ajast aega kippunud noorte puhul arvama, et nood on hukas, siis nüüd arvavad lapsed, et täiskasvanud on hukas. Sest väidetavalt ei hooli need, kes juhivad suuri ettevõtteid ja riike, meie planeedist. Asjaolu, et Maa pole ajas muutumatu objekt, vaid muutuks koos oma kliimaga ka ilma inimesteta, ei näi neile korda minevat. Oletan, et enamik protestinoori ei mõtle asjaolule, et kunagi Maa kaob. Lõpetab eksisteerimise. Ükskõik, mil moel inimesed oma harjumusi ka ei muudaks.