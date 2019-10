Kõik teevad vigu. Ehitajad, politseinikud, poemüüjad, ajakirjanikud, kokad, arstid ... Ainult et mõnes ametis võivad vigadel olla väga rasked, isegi surmaga lõppevad tagajärjed. Seni on meditsiiniliste eksimuste ohvriks langenuil või nende lähedastel olnud võimalik hüvitist nõuda ainult kohtus või sõlmida haiglaga konfidentsiaalne kokkulepe. Paraku tähendab see, et tihti sõltub lahendus advokaadi headusest ning teistel arstidel ja õdedel pole saladusse jäävatest ravivigadest võimalik õppida.