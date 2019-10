Pühapäeval saavad tüdrukud linnastaadionil harjutada hokimängu

Hokiklubi loodud Facebooki ürituse kirjelduses on välja toodud, et ülemaailmse tüdrukute jäähoki nädalavahetuse puhul tutvustatakse seda mängu ka Viljandis. Näidatakse, kuidas seda mängida, kuidas varustust selga panna ning millised on siin võimalused selle spordialaga tegelemiseks. Üritust korraldatakse üle maailma samal nädalavahetusel.