Tellijale

Töö selle nimel, et Hariduse tänava äärne ajalooline hoone saaks taas elamuks, on linnavalitsuse juhtivarhitekti Jaak Reinula sõnul käinud juba paar aastat. Pikale on protsess veninud seetõttu, et endine töölismaja asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, seega enne planeeringu avalikustamist oli eri ametitel hulk tööd, et jõuda kõiki osalisi rahuldava tulemuseni.