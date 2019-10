Kösti järve uued tammilauad peavad vastu vähemalt veerandsada aastat

Tellijale

Kösti järve tammi hooldamisega tegeleb osaühind Meie Gabriel, kellel on sõlmitud linnavalitsusega leping. Järve ääres askeldanud abitööline Matias Juhola ütles, et koos paari töömehega loodab ta laudade vahetamisega valmis saada oktoobri lõpuks. Uusi laudu, mis tuleb lõigata õigesse pikkusesse, saab kohale panema hakata siis, kui tammi metallkonstruktsioonid on ära värvitud.