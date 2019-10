Liha pakkunud kelm kadus ettemaksuks saadud rahaga

Eek lisas, et seni ei ole politseile teada kõigi võimalike kannatanute ring, kuid korravalvurid julgustavad pettasaanuid politsei poole pöörduma. Kauplustes käinud mehe isik ja täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Raviasutuse töötajate kirjelduse järgi oli mees umbes 180 sentimeetrit pikk, vanust kuuekümne aasta kanti, ninal olid musta värvi prillid, juuksed olid tal kartulikoorevärvi ja hõredad, seljas kandis mees tumesinist jopet, jalas sokke ja plätusid. Mõni klient oli küsinud mehelt telefoninumbrit, kuid saanud vastuseks, et see olevat lihatükkide juures kirjas ja lisaküsimuste korral saab võtta ühendust otse tootjaga. Mees selgitanud, et tema on pelgalt tellimuste vastuvõtja ja transamees.