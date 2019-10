Tuleviku naiskond mängis võõrsil Põlvaga viiki

Peatreener Sergei Vassiljevi sõnade kohaselt oli Põlvas peetud mäng väga tasavägine. “Esimesel poolajal olime ehk meie terake paremad ja lõime ohtlikumaid olukordi,” kõneles peatreener. “Anna-Liisa Joandi hea tegutsemine keskväljal tekitas Teisi Toomsalule suurepärase šansi, mille ta ka kindlalt realiseeris, aga poolaja lõpu eel muutusime liialt enesekindlaks. Kaitseliinist lühikeste söötudega rünnakute ehitamine on kindlasti meie mängulise arengu eesmärk, aga kuldreegel ütleb, et viimane ei tribla. Selle vastu seekord eksisime. Kärt Hüdsi on väga kogenud ja tehniline mängija, ta hammustas meie plaani läbi ning lõi viigivärava.”