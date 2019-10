Tellijale

Kahe aastaga on osaühing Eziil Production Intelligence teinud suure hüppe. Klientide hulk on vähemalt kolmekordistunud. Firma aastakäive on kasvanud 6,2 korda, töötajate hulk on kerkinud kuuelt 17-le. Selleks, et jõuda ka välisturgudele, vajas Eziil ettevõtte juhi Maido Janke sõnul aga lisaraha.