Tellijale

Viljandi Jakobsoni kooli õpetaja Rita Kadaja sõnul on kurb, et suurt pidu Viljandis enam ei ole. «Viimased neli aastat sai tehtud Sakala keskuses galaüritust «Viljandimaa tänab!», kuid nüüd, pärast haldusreformi sellist uhket üritust meil maakonnas enam pole ja sellest on väga kahju,» ütles Kadaja, kes kuulub Viljandi haridustöötajate liidu juhatusse.