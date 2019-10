Valma külas asuva Vanasauna puhkemaja perenaine Kai Mikk ütleb, et pärast suuremat sorti remonditöid on neil lõpuks unelmate kodu. 125-ruutmeetrises majas on neli poolkorrust ning ülemiste korruste akendest avanevad kaunid vaated õuele ja eemal terendavale Võrtsjärvele.