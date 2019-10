Korraldajad on cyclo-cross‘i meistrivõistlusteks valmis

Peakorraldaja Aivar Paasi hinnangul on meistrivõistluste edukaks organiseerimiseks vaja panustada ja investeerida märksa rohkem kui mulluse cyclo-cross'isarja etapi ettevalmistamiseks. Tänu koostööle alaliidu, vallavalitsuse ja käesoleva aasta peasponsoriga on aga suured takistused ületatud. "Suur õnn on omada palju vabatahtlikke, tänu kellele saavad asjad tehtud," rõõmustas Paas.

Eesti meistrivõistlustel osaleb kogu Viljandi rattaklubi paremik. Käesoleval aastal on viljandlased olnud edukad mitmes maantee- ja maastikurattasõidu distsipliinis ning loodetavasti saadab neid edu ka cyclo-cross'is.

Cyclo-cross on jalgrattaspordi võistlusala, mida Eesti tingimustes harrastatakse tavaliselt sügisel ja talvel. See nõuab head ratta käsitsemise oskust ja tugevat füüsilist vormi. Võistlusraja pikkus on 2,5–3,5 kilomeetrit ja see koosneb paljudest lühikestest erinevatest sektoritest, mis võivad olla kaetud asfaldi või munakividega, kulgeda metsas, heinamaal või järskudel küngastel ning olla takistustega.