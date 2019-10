Etnokulpide hääletusest võttis osa rekordarv inimesi

Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul teeb selline hääletanute arvu kasv loomulikult ainult rõõmu. "See näitab, et pärimusmuusika läheb korda järjest suuremale arvule inimestele ja artistidel on lojaalsed fännid, kes hea meelega oma lemmikuid toetavad. Muusikud ise teevad oma asja isuga ja väga kvaliteetselt, see paistab ka väljapoole. Eks seepärast neid ka märgatakse," rääkis Noormaa.