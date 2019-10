Loomade varjupaikades algas musta kassi kuu

Varjupaikade mittetulundusühingu üldjuhi Triinu Priksi sõnul keskendub kampaania mustadele kassidele, sest neil on teistest keerulisem uut kodu leida. "Nii süsimustad kui ka mustvalged kassid, kelle kasuka põhivärv on must, ei tõmba loomavõtjate tähelepanu sama hästi kui punased, lumivalged või kirjud kassid. Lisaks ümbritseb musti kasse veel tänapäevalgi ebausk, mis on teenimatult rikkunud nende mainet," ütles ta.

Kõik loovutatavad kassid on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab, steriliseeritud või kastreeritud. "Samas soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks," ütles Priks.