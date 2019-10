Viljandi ja Ahrensburg tähistavad sõpruse 30. aastapäeva

Viljandi esindust juhtiv linnapea Madis Timpson ütles, et Ahrensburgi toetus ja sõprus on olnud 30 aasta jooksul Viljandis selgelt märgata. “Juba meie iseseisvusaastate alguses jõudis Ahrensburgist Viljandisse palju materiaalset ja moraalset abi," rääkis Timpson. "Sealsed kontaktid võimaldasid meie inimestel ette võtta kultuuri- ja õppereise. Käisin ka ise 1991. aastal Ahrensburgis jalgpalli mängimas ja see reis jääb mulle igaveseks meelde. Mul on hea meel, et Viljandis igal aastal korraldatav jalgpalliturniir "Hansa Cup" on seda traditsiooni elus hoidnud.”